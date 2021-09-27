1名網友日前開車驚見前方1名母親騎車載著年約1、2歲的孩子，孩子站在腳踏板處，途中孩子疑似手滑竟幾乎整個身體掉出車外，影片中可見孩子的手已完全在機車右側，所幸最後母親用腳將孩子勾回車內；網友紛紛痛批雖然每個家庭狀況不同，不是都能開車，但至少防護措施要做好，怒批該母親行為誇張。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1則影片，影片是轎車行車紀錄器影像，當時轎車前方有名母親正騎著車，機車的腳踏板處站著年約1、2歲的幼童，行駛過程中該名幼童疑似貪玩鬆手，竟整個身體朝機車外傾斜，幾乎3分之2的身體都已掉到車外，最後是母親用腳將孩子勾回來，之後還停下拍打孩子，似乎是在教訓喝斥。

母親載子機車踏板掉出孩童身軀 驚悚畫面曝光網狂嗆失職

驚悚的1幕全被後方轎車拍下，PO文者說「之前政府一直強調腳踏板不要載小孩，一堆家長還砲轟說政府不知民間疾苦，但就是有影片這種事情會發生」，他說當下因為機車速度不快，才有機會拉回孩子，「下次要是沒接住，後車也來不及反應呢？」

其他網友紛紛留言怒批該媽媽，「我不反對騎車載小孩，每個家庭環境不同，但麻煩家長用機車載小孩的好好騎，慢慢騎，遵守交通規則得騎」、「要載就算了，還常常看到很多年輕媽媽騎很快」、「有問題的是大人，小孩站不穩應該用安全帶背著！不是每個家庭都有能力買車」、「還小站不穩的話一定要綁安全帶啊，跟媽媽綁在一起的那種」。