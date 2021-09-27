西班牙拉帕馬島（La Palma）火山一週前爆發，至今仍持續噴出熔岩與煙雲，影響週遭地區，島上機場跑道雖清理完畢，在今天重新開放，但所有航班依然取消。

民眾撐著雨傘遮擋飛落的火山灰，機場出境大廳格外安靜，看板上只顯示班機取消的訊息。

工程師奈斯科（Waldo Nasco）說：「我們用雨傘來擋火山灰都被取笑，但若不用傘，最後會落得滿身灰塵。」

專家今天表示，火山目前有兩道活動熔岩流，一條快速流向北方，另一條緩慢流向南方。

火山應變委員會主管摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）在記者會上表示：「一道熔岩流向北方，速度很快...這是從火山口更深處流出來的，溫度大約有攝氏1250度。」

路透社的無人機空拍影片顯示，火紅的熔岩從火山口順坡流下，所經之地十分靠近民宅，影片中也顯示有一大片土地與建物遭另一道移動緩慢、噴發時間較久遠的黑色熔岩物質吞噬。

托多克（Todoque）村落的教堂本週稍早曾驚險躲過熔岩，當時熔岩快流到教堂時停住了，但教堂在今天下午仍逃不過被摧毀的命運，教堂鐘塔在熔岩流下化為瓦礫。

西班牙機場營運公司Aena表示，飛機跑道上的火山灰清理乾淨後，機場已經重行開放。但營運加納利島（Canary Island）航線的Binter航空公司表示，依目前狀況，今天仍不允許飛航。

拉帕馬島火山自9月19日爆發以來，摧毀數以百計家宅，近6000名民眾被迫疏散。