「EcHome手機擴音器Funwood」商品，榮獲「非買不可」標章。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

第二屆台中市青年創業品牌特色標章遴選獲獎名單出爐，勞工局推廣青年創業品牌，共20件青創商品獲得特色標章。

台中市勞工局長張大春表示，為協助青創商品打響知名度，勞工局延續舉辦青創品牌特色標章的遴選活動，協助獲選青年店家拓展商品通路與品牌行銷。

遴選類為「食品類」及「文創商品類」，來自曾受勞工局輔導創業或台中大專院校所推薦受輔導創業青年或團隊，共73件商品參選，經邀請業界專業人士組成評審小組，透過專業評選機制並納入網路人氣票選結果。

食品類選出10件獲得「中市青創好禮-食食在在標章」；文創商品類共選出10件獲得「中市青創好禮-非買不可標章」。

獲「食食在在」標章商品包含榮獲好禮標章「光點禮盒／魯西歐LUCEO CAFE」、「人人好愛玉-手洗愛玉體驗包／人人好工坊」，「舞鶴蜜香紅茶巧克力／巧遇農情CHOMEET」、「記憶中的味道／金匠食味廚房」、「甜蜜百香果禮盒／大目農田」。

「君賞精巧禮盒／堅果醬君Jungle Gems」、「美顏複方｜ SUP365-水水蜂子蛋白草本複方隨身包(桑葚風味)／食態股份有限公司」、「阿醜-低碳重乳酪蛋糕／采風咖啡烘焙坊」、「打卡奶酥／ㄛ店o.shop」。

「繽紛卡卡頌禮盒／畢卡樂BiColor現烤可頌」等，在青年的創新研發下，結合台灣在地食材使用及天然健康理念，開發出兼具美味、健康、食安的產品。

「非買不可」標章獲獎商品包含有兼具文化內涵與獨特實用的「台中歌劇院名片、文宣架／PULP泥研植物所」、「環保隨身攜帶酒、水瓶袋／ Carol皮革手作」、「EcHome手機擴音器／Funwood」。

「磨石計畫‧Terrazzo‧鑲崁杯墊／Good Form‧好造形」、「平安經典卡包-【竹報平安】／Pink Ann平安」、「陪伴／S and K」、「星夜穩定木鋼珠筆／五度木作」、「山豬皮哥-馬毛、豬毛沐浴刷／ DAMU HOME」、「滴滴耳環／巷弄inalleys」及「日本布刺繡提花草編鞋／ONESHOE」等，在青年的創意巧思下，文創商品也能與生活週遭的議題相互結合。