台南市環保局鼓勵業者改用環保型餐具，減少一次性餐具的費用支出。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

環保署公告餐飲業者10月起需設置紙餐具回收架，違者開罰6萬元，台南市預先發起「台南減廢日」從源頭減量，促業者提供優惠，鼓勵民眾攜帶環保餐具，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，遭業者排斥，警戒降級後陸續有店家重新加入，已有586家加入行列。

環保署根據廢棄物清理法，公告10月1日起，全台餐飲業者需在店內設置紙餐具回收架，台南市日前有回收架補助，至截止日僅30多家業者申請，並不踴躍。10月起若業者未設置紙餐具回收架，經查獲可開罰6萬元。

台南市原本有許多店家認同減少使用1次性餐具的環保意識，響應台南市環保局發起的「台南減廢日」活動，每月1日自願提供優惠措施鼓勵民眾自帶環保餐具。

不料台灣5月陷入疫情嚴峻，業者擔心接觸民眾自帶的餐具會增加傳染問題，加上多數店家改外帶經營，陸續退出環保餐具優惠行列，台南市1至8月紙容器回收量達6732公噸，較去年暴增15％。

這項新規定10月上路在即，台南市環保局在疫情警戒降級後，重新拉攏業者回歸，迅速新增499家業者重新提供優惠。

台南市環保局表示，疫情重創餐飲業，地方政府不願動輒開罰店家，在法規上路前，希望先從鼓勵民眾自帶餐具開始，店家也減少紙餐具費用支出，店家省錢，民眾享優惠，並響應環保，達成3贏局面。

參加「台南減廢日」的店家已有586家，各家提供給消費者的優惠方案不一，有的是外帶餐食免費送飲料，有的給折價券或折價，有高單價咖啡店，對自備環保杯者，一杯大方讓利30元。台南市環保局表示，將在官網上協助這些業者宣傳，告知民眾自帶環保餐具到店內能享有各項優惠。