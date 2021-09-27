台南傳出接種疫苗個資疑似外洩風波，市府27日偕同台南市診所協會代表醫師張富全、台南市醫師公會共同發表聲明，強調衛生局、各區衛生所及各醫療院所，對於個人資料的蒐集、處理或利用，將秉持最嚴謹態度，除依法律規定，也尊重當事人的權益，絕不逾越特定目的的必要範圍，還簽署個資保護聲明書。

市議員洪玉鳳、陳怡珍27日於定期會衛生局工作報告時，也再度爆料指涉及個資外洩者，竟然拿著某議員服務處助理的名片，向打第2劑的長者聲稱「服務處幫你爭取到疫苗」，讓疫苗染上政治色彩，實在太不應該；衛生局長許以霖答詢說，疫苗都是中央配發，應該是診所聯繫上的錯誤，將加強要求管制。

衛生局指出，該局除落實疫苗注射的行政流程，加強衛生局、所同仁的法治觀念外，還將透過醫師公會對醫療院所宣導個資保護及教育訓練，藉由強化行政監督及與各醫療院所共同努力，以最嚴謹的方式，保護疫苗注射名冊內所有的個人資料。

衛生局還說，今年度公費流感疫苗將於10月1日起開始第1階段接種，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第2階段自11月15日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

市長黃偉哲呼籲符合公費接種資格的民眾盡快預約接種，並需注意「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」，在前往合約院所預約或接種前，應主動告知疫苗接種史。

市長黃偉哲說，針對符合資格的長者，將會由衛生所統一造冊安排施打莫德納第2劑，並由各區公所統一印製通知單告知安排施打的日期及地點，再由里長或里幹事親自發送至長者家中。針對行動不便的長者，市府也持續提供「安心接送」服務，只需施打前1天向區公所申請長照車或復康巴士前往接送；如長者因身體情況無法移動前往施打地點，也可向衛生局申請，經評估後可安排到府施打服務。

至於台南市從開始COVID-19疫苗接種作業後，直到26日止，共接種107萬5399劑次，人口涵蓋率48.5％；第2劑涵蓋率9.0％；劑次涵蓋率57.5％。