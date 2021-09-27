林予晞二度入圍金鐘獎。（晴天影像提供）

林予晞二度入圍金鐘獎。（晴天影像提供）

林予晞以《戒指流浪記》的空服員角色二度入圍金鐘獎。（晴天影像提供）

《戒指流浪記》入圍本屆金鐘獎迷你劇集、女主角、女配角、編劇4項大獎，並曾在今年一月份HBO全球影集分類榜攻佔前十名，更是該榜單唯一的華語影集，堪稱台灣之光！監製葉天倫27日攜入圍迷你劇集最佳女主角的林予晞分享入圍心情，笑言當時演出心境已與角色「靈肉合一」，希望評審可看到劇中角色體悟到結婚不是人生最大憧憬選項時，心境差異轉化的演技詮釋細節。她也以平常心看待這次入圍：「如果要我仔細去評估得獎勝算，會讓我心情七上八下，不自覺緊張。」

出道7年的林予晞，第二次入圍金鐘獎，透露這次入圍還是抱持著初生之犢不畏虎的心態，沒有因曾有入圍經驗就老神在在，心情反而還像是第一次入圍般相當新鮮，她自曝今早還夢見上台領獎時，忘記準備得獎感言，在台上感到驚慌失措而嚇醒。如果真有機會上台，她做想感謝的人除了兩位導演，還有父母，她自曝年輕在美國求學時相當叛逆，除刺青，更拿擴洞針打耳洞，戴很粗的耳環，就是個龐克死小孩，用叛逆的方式希望獲得世界的肯定，現在則好像回到一個讓大家知道你是用表演在努力、獲得認同，希望父母不要再擔心了，「我有在聽他們的話，做個社會上有用的人」。

林予晞以韓國得到奧斯卡最佳女配角的尹汝貞為例，指出一起入圍的還有兩位前輩陸弈靜與苗可麗，能與兩位前輩一同入圍，已經覺得相當幸運，每位入圍的演員各個身懷絕技，各自有各自的面貌，「自己怎麼可能贏得過她們？」其中陸弈靜是她崇拜的演員之一，這次在《戒指流浪記》演出宥勝的媽媽，兩人在劇中有對手戲。

媒體關心她金鐘戰袍尺度，林予晞透露應該只會露手臂、背部，走知性美，笑喊該露的部位在《戒指》演出床戲時，電視能播的尺度都露了。體重45公斤的她，自認以往42公斤時，時常覺得體力不濟，甚至因有後天扁平足，在拍攝《戒指》時，一場深蹲戲，竟然蹲不下去，她趁疫情宅在家時刻，買了槓鈴在家訓練，現在已能深蹲自如，日前健康檢查還長高1公分。

葉天倫盛讚林予晞，在剪接時，與剪接師邊剪邊讚歎：「林予晞怎麼那麼會演，又那麼漂亮！是天生的演員！」並提醒她演技早已獲得觀眾肯定，要平常心看待入圍。

《戒指流浪記》由宥勝與林予晞主演，描述宥勝在求婚夜遺失戒指，婚戒流浪到七個陌生人間發生的荒謬故事，該劇曾在去年年底被國際媒體譽為2020年末期待度最高影集，三分之一版面大幅報導，宥勝與林予晞在棒球場上的忘情激吻紅到國際。