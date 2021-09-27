你今天Google了嗎？今(27日)是Google的23歲生日，Google特別在首頁用可愛的巧克力蛋糕和大家打招呼，分享這個訊息，歡迎網友使用Google的服務，另外也在網路商店祭出1400元優惠活動。

從搜尋引擎、Google帳號、雲端相簿、瀏覽器Chrome、Google Map等等，生活上幾乎離不開Google。據指出，1997年，史丹佛大學研究生謝爾蓋布林 (Sergey Brin) 碰巧在校園遇到當時正考慮在史丹佛攻讀研究生的賴利佩吉(Larry Page)。1998年，這兩位谷歌聯合創始人在他們的宿舍裡一起構建了一個搜索引擎，並開發了他們的第一個原型，Google公司正式誕生。

科技巨擘Google公司創立於1998年9月4日，到今天已有23年歷史，雖然創辦日是9月4日，但從2002年開始，Google沒有堅持一定要在4日當天慶祝，而是選擇9月的某一天來慶祝，而通常是在9月27日慶祝，這從歷年Google Doodle為Google慶生的時間也能獲得印證。

Google公司也從原本的搜尋引擎公司，23年來已經發展成為提供各種服務的網路科技公司。目前Google在50個不同的國家、地區都有分公司，員工人數有13.5萬人，這段時間以來更開發、併購Google Map、Google文件等，2006年併購YouTube後，成為全球最大的影音平台。

歡慶23歲生日，Google網路商店也祭出多項優惠，使用者只要在Google生日慶活動期間購物，即可享有1400元的折扣優惠。