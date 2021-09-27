無論是開心或是難過，掉眼淚是正常的情緒反應，不過印度一名15歲少女從眼睛流下的不是眼淚，竟是石頭！少女家人聲稱，過去2個月來，她的眼睛每天會流出10至15顆的石頭，消息一出隨即引發熱議。

根據《每日星報》報導，居住於印度北方邦卡瑙傑（Kannauj）的一名15歲少女，最近2個月以來，左眼每天都會流出10至15顆的石頭，導致少女眼睛經常處於紅腫狀態。雖然少女父親帶她四處看診，但依然找不出病因，狀況無法獲得改善。

畫面中可見，少女的左眼流出一顆顆的石頭，影片曝光後隨即掀起熱議，當地村民甚至認為眼睛流出石頭是不吉利的徵兆，堅信少女一定是被魔法附身或是惡魔轉世。然而眼科醫師卻認為這只是少女一家想博取大眾關注，故意演的一場戲。

事實上，眼睛流出不明物體的案例，過去也曾發生過，2017年印度中央邦（Madhya Pradesh）有一名11歲女童突然不斷流出白色不明分泌物，摸起來觸感就像是棉花一樣，當地眼科醫師檢查認為應該是屬於「過敏現象」。2012年印尼、黎巴嫩也曾經出現落下「鑽石淚」的少女，至今找不出原因。