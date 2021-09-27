新北市去年發起「愛兒包」支持小爸媽後盾計畫，今年卡多摩嬰童館等16家廠商再次捐出育兒用品，板信商業銀行也響應派出15位志工，幫忙將育兒用品打包300份，每份價值7500元，包含嬰幼兒和母親常用的物品和營養品，將透過新北市小爸媽個管中心送到小爸媽家，幫助小爸媽養育子女。
新北市社會局長張錦麗表示，這是新北市第2年支持小爸媽的愛心活動。小爸媽由於年紀輕，工作不穩定，社會經驗也不足，加上家庭因素，因此養兒育女非常的辛苦，感謝卡多摩嬰童館號召16家廠商愛心捐贈各項物品和營養品，還有板信企業志工的協力分裝打包，並由市府和善牧基金會培家中心合作成立的「新北市小爸媽個管中心」，透過專業團隊的全程陪伴和服務，協助小爸媽解決各項生活困境，迎向新生活。
台灣卡多摩嬰童館總經理黃瑞桐表示，16家愛心夥伴除卡多摩外，包含英屬蓋曼群島商金百利克拉克台灣分公司、小松生技產業、Combi台灣康貝、貝恩企業、杏豐實業、馬克文生婦幼百貨、麗翔公司、龍億服裝、友華生技醫藥、賀聲行企業、長弘貿易、禾霖興業、沛方生物科技、昕承實業以及璟豐開發等，希望藉由一份愛的禮物，讓小爸媽與新生兒都能夠感受到社會的溫暖。
善牧基金會新北區主任侯雯琪表示，個管中心對於每位小爸媽都專案關心輔導，愛兒包也會分送給小爸媽。她還透露在偏區的小爸媽，都會由陳修女載著愛兒包親自送達並表達關懷。
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