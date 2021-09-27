2021第39屆「全球華文學生文學獎」頒獎典禮，於25日下午舉行，因疫情今年首次全球連線舉行，雖在停課期間，創作力仍不減，共有420所不同學校的學生投稿，較去年暴增152所，創歷年新高，明道副校長、明道文藝社長林雯琪也預告，明年第40屆將盛大舉行。

「全球華文學生文學獎」前身為「全國學生文學奬」，是台灣最早專為在校學生舉辦的文學創作奬，今年第39屆因疫情首次全球連線，今年參賽總投稿篇數達1150篇，有來自台灣、馬來西亞、中國、新加坡、韓國、越南、印尼等國的學生投稿，45位得獎者中，有6位海外得獎者，也透過線上或拍攝影片分享得獎心得。

本屆得獎者，依然以台灣為最多，其中新竹女中的黃喬柔同學，在高中散文組、高中新詩組，榮獲雙料佳作，高中短篇小說組首獎是新竹南山中學曾子薰的〈無聲行走〉，此作品歷經一年多的時間撰寫修改，構思貓的九命鄉、高中散文組首獎是香港佛教善德英文中學文嘉盈同學的〈看客〉，事先錄影分享文學對她來說，像黑暗中的明燈；高中新詩組首獎是蘭陽女中盧楷卉同學的〈Koala，討水喝—記澳洲森林大火浩劫〉，透過課堂活動關心國際新聞議題有感而發。

國中散文組首獎是明道中學吳悠同學的〈長髮及腰〉，敘述母女之間的深刻的親情；國中新詩組首獎明道中學江瑋妮同學的〈個體〉，想像自己誕生的過程。

明道文藝社長林雯琪表示，「全球華文學生文學獎」自第27屆開始，每年的得獎作品集，皆由國立公共資訊圖書館數位典藏，這些青年學子的作品都是文壇的重要資產，且也因為全球連線，多年合作的馬來西亞董總中學生雜誌夥伴也特地上線支持，明年40屆頒獎典禮，將邀請第39屆的所有得獎者再次蒞臨參與。