位在東海岸台11線上的豐濱鄉，大山大海的美景，令人嚮往，不過卻因交通不便，加上沿線店家較少，難以吸引旅人駐足，豐濱鄉公所近年利用許多在地特色漸漸打出知名度，今年力邀出自港口部落的知名相聲演員宋少卿擔任觀光大使，宣傳鄉內觀光及藝文活動，盼能吸引遊客前往豐濱，享受東海岸漫遊山海的迷人風情。
中秋連假前腳剛走，雙十連假緊接著登場，隨疫情趨緩，豐濱鄉公所鎖定10月9日、10日在台11線36.5Ｋ磯崎國小舊址，舉辦「藝起．豐濱romadiw」音樂市集，今天在花蓮市野菜學校舉行記者會，鄉長江莉婷贈送繡有「豐濱鄉觀光大使」字樣的阿美族的情人袋予宋少卿，邀請他擔任豐濱鄉觀光大使，更請奧運金牌舉重選手郭婞淳「獻聲」擔任音樂市集代言人。
江莉婷說，豐濱有很多豐富的文化，繼去年辦過觀光活動，決定延續並增加為2天的活動，感謝豐濱鄉代表會撥出預算新台幣300萬元，縣府原民處補助35萬元、原住民委員會補助20萬元，期盼透過音樂及山海的療癒，讓聽者得到放鬆，搭配友善市集及裝置藝術、原住民元素走秀活動，尤其在疫情壟罩下，能夠喚起旅人、遊客失落已久的生活趣味。
宋少卿在港口部落出生，之後隨家人搬遷外地，他說，大學剛畢業那年，回到港口部落，因舉辦豐年祭的運動場地面，隨著族人舞步震動而被震撼，講到一半突然哽咽，江莉婷馬上遞上衛生紙，他接下後也開玩笑地說，「鄉公所隨時都有賣衛生紙，真的很厲害」，情緒稍緩和，才接續著說。
宋說，父親曾說過一句話，「當再也回不去的時候，那地方稱作『故鄉』，能回去且還有親朋好友等你，才叫做『家鄉』」，認為一定要找時間，回家鄉盡一份心力，透過表哥介紹，與鄉公所接洽，更願意無任期擔任觀光大使。
此外，豐濱鄉公所也自製限量的觀光地圖，列出地方觀光景點、餐廳等，更依照年齡設計遊程，讓遊客能自由選擇推薦景點遊玩，江在會中也化身相聲演員，和宋少卿一搭一唱地介紹，2人幽默風趣的口吻，逗得現場哈哈大笑，場面十分溫馨。
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