花蓮豐濱鄉公所10月9日、10日將在台11線36.5Ｋ磯崎國小舊址，舉辦「藝起．豐濱romadiw」音樂市集，並邀請奧運金牌舉重選手郭婞淳「獻聲」擔任音樂市集代言人。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉公所10月9日、10日將於磯崎國小舊址舉辦「藝起．豐濱romadiw」音樂市集，展現東海岸漫遊山海的迷人風情。（羅亦晽攝）

花蓮豐濱鄉公所邀請出自港口部落的知名相聲演員宋少卿擔任觀光大使，宣傳鄉內觀光及藝文活動。（羅亦晽攝）

位在東海岸台11線上的豐濱鄉，大山大海的美景，令人嚮往，不過卻因交通不便，加上沿線店家較少，難以吸引旅人駐足，豐濱鄉公所近年利用許多在地特色漸漸打出知名度，今年力邀出自港口部落的知名相聲演員宋少卿擔任觀光大使，宣傳鄉內觀光及藝文活動，盼能吸引遊客前往豐濱，享受東海岸漫遊山海的迷人風情。

中秋連假前腳剛走，雙十連假緊接著登場，隨疫情趨緩，豐濱鄉公所鎖定10月9日、10日在台11線36.5Ｋ磯崎國小舊址，舉辦「藝起．豐濱romadiw」音樂市集，今天在花蓮市野菜學校舉行記者會，鄉長江莉婷贈送繡有「豐濱鄉觀光大使」字樣的阿美族的情人袋予宋少卿，邀請他擔任豐濱鄉觀光大使，更請奧運金牌舉重選手郭婞淳「獻聲」擔任音樂市集代言人。

江莉婷說，豐濱有很多豐富的文化，繼去年辦過觀光活動，決定延續並增加為2天的活動，感謝豐濱鄉代表會撥出預算新台幣300萬元，縣府原民處補助35萬元、原住民委員會補助20萬元，期盼透過音樂及山海的療癒，讓聽者得到放鬆，搭配友善市集及裝置藝術、原住民元素走秀活動，尤其在疫情壟罩下，能夠喚起旅人、遊客失落已久的生活趣味。

宋少卿在港口部落出生，之後隨家人搬遷外地，他說，大學剛畢業那年，回到港口部落，因舉辦豐年祭的運動場地面，隨著族人舞步震動而被震撼，講到一半突然哽咽，江莉婷馬上遞上衛生紙，他接下後也開玩笑地說，「鄉公所隨時都有賣衛生紙，真的很厲害」，情緒稍緩和，才接續著說。

宋說，父親曾說過一句話，「當再也回不去的時候，那地方稱作『故鄉』，能回去且還有親朋好友等你，才叫做『家鄉』」，認為一定要找時間，回家鄉盡一份心力，透過表哥介紹，與鄉公所接洽，更願意無任期擔任觀光大使。

此外，豐濱鄉公所也自製限量的觀光地圖，列出地方觀光景點、餐廳等，更依照年齡設計遊程，讓遊客能自由選擇推薦景點遊玩，江在會中也化身相聲演員，和宋少卿一搭一唱地介紹，2人幽默風趣的口吻，逗得現場哈哈大笑，場面十分溫馨。