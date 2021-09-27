「雲林國際偶戲節」線上線下都精彩，10月掌上絕活登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2021雲林國際偶戲節－武林天下」，將於10月1日至10月31日登場，27日在雲林布袋戲館舉行記者會，雲林國際偶戲節迄今辦理第19屆，今年受疫情影響，首度以線上線下方式共同辦理，邀請民眾相聚雲端或競賽活動現場，分享武林高手的掌上絕活及偶戲好禮包。

雲林縣長張麗善表示，雲林是布袋戲的故鄉，虎尾鎮更是布袋戲的重鎮，年度盛事雲林國際偶戲節已是台灣「資深」偶戲文化慶典。今年活動包含鍾任壁大師紀錄片全球首映、第15屆金掌獎、第3屆青年金掌獎競賽直播、偶戲國際影展、布袋戲PODCAST、創意口白競賽線上投票等。

張麗善說，10月國慶連假在雲林布袋戲館還有偶戲周末劇場，邀請民眾利用假期，依循防疫措施前來欣賞偶戲演出。除外為豐富活動及配合活動線上化，更準備「偶戲好禮包」，與大家分享武林的貼身好禮，共同成就武林，寫下專屬於2021雲林國際偶戲節的故事。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，2021雲林國際偶戲節以武林天下為主題，邀集全台偶戲武林界的高手們，打造全球獨家偶戲界的盛會，藉由多元的視聽平台，吸引不同的閱聽眾。雲林布袋戲館內「武林天下．誰與為偶」特展，則展示3種不同類型的戲偶，歡迎全台喜愛偶戲的民眾到雲林，享受1趟藝文之旅。

陳璧君說明，今年「武林天下」，除邀請全台優秀藝師大比拚，更與在地產業及布袋戲龍頭合作，打造專屬2021雲林國際偶戲節「偶戲好禮包」，包含專屬口罩、T恤等，將經典角色素還真、葉小釵、一頁書穿在身上，一同成為武林界的高手，分享偶戲界盛會的喜悅及好禮。