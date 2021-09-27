全國女性初婚年齡平均歲數30.3歲，台中市是30.2歲，高齡產婦必需面對眾多自費檢查項目。市議員何敏誠等27日提案，建議補助34歲懷孕或生育婦女3000元檢查「羊膜穿刺」與「高層次超音波」費用，減緩準媽媽懷孕期間自費產檢壓力，獲得警消環衛委員會照案通過。

警消環衛召集人段緯宇指出，全國平均生育年齡32.2歲，台中市平均生育年齡32.14歲，全國去年總出生數為16萬1288人；出生數按生母年齡，30-34歲出生數為5萬7570人，35歲以上高達5萬974人，34歲以上的高齡產婦超過5萬名。

何敏誠說，高齡產婦和一般產婦相比，母體產生併發症機會高，胎兒也會受到影響，如妊娠高血壓、妊娠糖尿病、胎盤剝離、胎兒早產、前置胎盤、早期流產、胎死腹中、胎兒成長遲緩等，這都是常見高齡產婦容易遇上的風險，年齡越高風險也就越高。

市議員張玉嬿表示，「晚婚晚生」趨勢無法逆轉且生育風險亦高下，高齡產婦必須面對眾多自費產檢項目，其中「羊膜穿刺」與「高層刺超音波」費用較高，也被視為強烈建議檢查項目；羊膜穿刺動輒自費8000到1萬1000元，另高層次超音波也須3000到6000元不等。

賴佳微、陳淑華等議員認為，兩項產檢皆為多數高齡產婦會選擇的項目，但因自費費用過高造成準父母不小經濟壓力，如透過市府補助讓懷孕期間準媽媽們可以放心、安心準備生產，以期提高中市生育率。

台中市議會27日召開警消環衛委員會審查議員提案，針對補助34歲懷孕或生育婦人3000元，做為檢查「羊膜穿刺」與「高層次超音波」費用，獲得與會委員照案通過，藉此減輕高齡產婦自費產檢壓力。