房價高漲，很多人買不下手。有網友在臉書上看到，有人炫耀在龍潭買房1坪只要10萬元，結果下面留言卻一堆人說他傻子，但原PO覺得龍潭上國三20分鐘到中和板橋，35分到大安信義，好像也不錯，好奇詢問大家的看法。

一名網友日前在PTT發文，他看到臉書某粉絲團有人炫耀在龍潭買的新房，1坪只要10萬元，買20坪才200萬元，自備50萬元就交屋了，並表示國三20分鐘到中和板橋、35分到大安信義，結果下面留言卻有一堆人說他傻子。

原PO表示，他本來住中壢，台北工作關係買在三重，背的房貸是他的五倍，看完該篇分享，覺得這樣好像也不錯，並好奇鄉民們的看法，詢問「請問龍潭買房是傻子嗎？」。

貼文一出引起網友討論，「認真？新房一坪10萬？」、「只有完全不塞車，才有可能35分到信義區」、「房價這20年也才漲一倍而已，滿傻」、「龍潭不錯啊，房仲怕太多人買才說人傻子」。

也有網友針對龍潭學區分析，有小孩的家庭需要再三考慮，「山線那邊的環境，如果沒小孩是還好」、「沒小孩當然ok啊，有小孩你看龍潭學區哪個國小國中好的？」、「附近爛學校一堆就算了，想要讀好學校要跑超遠」。