韓股周一收漲。儘管中國對加密貨幣交易禁令對市場構成壓力，外資仍持續買進韓股，為連八個交易日買超韓股。韓元小幅走弱；基準債券殖利率上升。

周一南韓KOSPI指數收漲8.40點或0.27%，為3133.64點。

在重量級企業中，三星電子漲0.52%，SK海力士上漲0.48%，樂金化學漲1.18%，網路公司Naver跌0.62%。

未來資產證券分析師指出，外資買盤推升了南韓綜合指數走高，而中國股市的下跌，則抑制了韓股漲幅。

中國監管單位上周五加緊對加密貨幣的打擊，全面禁止所有加密交易和採礦活動，打擊了比特幣和其他主要加密貨幣，並因而對加密和區塊鏈相關股票施壓。

外資周一在主板買超3372億韓元。

服飾製造商信元集團漲16.2%。該公司在北韓開城工業區有據點，各方對南北韓合作的冀望上升，推升該公司股價。

韓元跌0.03%，1176.8韓元兌一美元。

KOSPI指數今年以來上升9.05%，但過去30個交易日下跌4.1%。