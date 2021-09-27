南開科技大學結合英國廣播公司（BBC）micro：bit教育基金會，於應用外語系成立嶄新的科技、英文跨領域師資培訓基地，27日揭牌啟用並簽署MOU合作備忘錄，未來將媒合通過培訓的師資，推動雙語科技教育發展新模式。

南投縣在2019年先期規畫，在全縣173所國中小學配置micro：bit微型電腦設備，目前第一線迫切需要的是能夠協同教學的講師人力，因此在各單位的共同努力下，由南開科技大學設立「科技教育英文師培基地」。

未來，除了媒合周邊學校所需的社團課輔講師需求，並透過與中投有線合作規畫寒暑假營隊，開辦雙語＋STEAM跨領域＋SDGs聯合國永續發展主題課程，培養學生對英語及程式語言的學習興趣，提升國際競爭力與全球發展視野。

南開科大校長許聰鑫表示，南開以務實、創新、宏觀、通識為標竿，培育科技人才，在副校長林正敏與同仁們的努力推動下，已成立南投python程式語言社群Nantou.py，更實際協助在地農特產業導入AI人工智能，運用新興科技增加民眾福祉；如今再與設於虎尾科技大學的「中部創新自造教育基地」合作，在南開成立「科技教育英文師資培訓基地」，將成為孕育南投縣雙語科技教育師資的搖籃。

中部創新自造教育基地主任許永和表示，透過各縣市夥伴大學，陸續導入大學生雙語（英語＋程式語言）科技教育培訓後，將可促成更多大學生到周邊國中小學，擔任第一線課輔、社團、營隊課程所需的科技英文講師，推動科技教育普及化，實踐大學的社會責任。