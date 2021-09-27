中央流行疫情指揮中心今（27）日公布調整各場域防疫管理措施，對此，文化部表示，即日起表演場館、電影院將取消梅花座與間隔座限制，等於是表演場館、電影院等將開放全座位，文化部後續將研修各項防疫管理措施公布，供藝文場館及團隊遵循。

文化部表示，依據指揮中心今日公布，室內藝文場館進場人數在符合場所容留人數，且進出場規劃適當動線及保持社交距離條件下，不限梅花座或間隔座，得以實際座位數入座，亦即表演場館、電影院等將開放全座位演出。

戶外展演部分，於遵守社交距離1.5公尺（2.25平方公尺）的原則下，得不受室外300人上限，展覽場館則遵守每人1.5公尺（2.25平方公尺）社交距離。同時，各場館如能維持排隊時室內外的適當社交距離，可採現場售票方式，不限預約制。

文化部表示，各場館辦理藝文活動時，仍應有各項嚴謹防疫措施，包含實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，以及開演前、中場休息及散場時維持室內外適當社交距離等。