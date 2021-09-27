桃園客運龍潭總站一名司機，27日清晨5點準備從龍潭總站發車，在進行例行性的車輛巡檢，意外發現遊覽車內躺了一名男子，靠近一看竟然已經沒有呼吸心跳，嚇得趕緊報案，龍潭警方調查確認死者為57歲鄧姓男子，在25日晚間就偷偷潛入客運站，懷疑他挑選未鎖好門窗的車輛潛入，經過初步鑑識死因已排除外力介入，死因需進一步解剖相驗調查。

桃園客運一名駕駛員27日早上出車巡檢時，發現車輛安全門警示燈亮起，且沒有完全關閉，上車查看發現地上有糞便，後來發現一名男子死在車上。龍潭警方表示，該名死者家住龍潭區，但是他與家人關係不好，家屬說他已經很久沒有回家，而死者沒有工作居無定所，調閱監視器發現他25日晚間就潛入客運總站，研判他是隨機挑上沒有鎖好門窗的車輛暫時以車為家，該輛車因為昨天一整天都沒出車，所以直到今天男子屍體才被司機員發現。

員警說，車輛內除有死者排泄物外，還有遺留許多食物的垃圾，現場已排除外力介入，至於確切死因目前仍待遺體解剖相驗後才能釐清。