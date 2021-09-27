肯德基推出限時新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」，於9月28日至11月8日，在全台肯德基限時販售，以咖哩沾醬結合無骨脆雞，無需擔心骨頭影響口感，還可搭配墨西哥餅皮、洋蔥和萵苣片，用豐富食材組合出多樣新吃法，要讓消費者「吃出新創意」。
肯德基「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」，將無骨雞腿肉塊，手工厚切成方便入口的咔啦脆雞腿塊，搭配添加椰奶和魚露的綠咖哩，再將洋蔥和萵苣片捲入墨西哥餅皮中，每口都可享受到無骨脆雞和綠咖哩的完美融合。還可由消費者創意組合新吃法，無論是一口肉一口菜的簡單吃法、將炸雞沾滿綠咖哩、生菜包肉的混搭，或是用捲餅將所有食材包起來的吃法，每種新吃法都能迸出不同新滋味。
此外，肯德基還與開放世界MMORPG手遊《天涯明月刀M》聯名合作，玩家於新品販售期間購買「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」指定套餐，即可獲得虛寶卡１張，中獎機率100%。
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