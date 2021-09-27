韓國男團BIGBANG成員太陽，在2018年與女星閔孝琳結婚後，對於婚姻生活十分低調，但今（27）日他卻遭到韓國媒體爆料即將升格當爸，而且從閔孝琳近日的IG貼文就能發現出端倪，不少粉絲看到後紛紛送上祝福。

閔孝琳自從2018年在電影《自行車王嚴福童》演出後便沒再推出新作品，似乎十分享受婚姻生活，粉絲只能透過IG了解她的近況，而近日閔孝琳除了PO出生活照之外，14日還曬出一張愛心棒棒糖的照片，似乎想要表達什麼。根據韓國媒體《韓國日報》報導，閔孝琳其實已懷孕多月，孩子也即將出生，一家人都十分期待孩子的降臨，雖目前經紀公司尚未提出回應，但粉絲看到後還是又驚又喜，紛紛送上祝福。

事實上，閔孝琳是因為在2014年受邀擔任太陽單曲《1AM》的MV女主角而結緣，但低調的兩人偷偷交往了2年才公開戀情，這段時間閔孝琳還默默陪伴太陽2年的兵役，堅定的感情羨煞旁人；2018年兩人在眾人的祝福下順利完婚，浪漫的森林系婚禮也在當時掀起熱烈討論，讓不少BIGBANG粉絲羨慕不已，如今兩人的孩子的也即將出生，粉絲們紛紛送上祝福，再度引發熱議。

另外，紅遍全球的BIGBANG自從2017年成員們陸續入伍當兵後便行同解散，即使2020年YG娛樂曾以4人形式打算讓他們在美國演出、回歸舞台，後來卻因爆發新冠肺炎而取消，粉絲想要看到他們合體演出，只能再多等等了。