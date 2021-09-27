少子化問題嚴重，台北市長柯文哲去年拋出結婚補助，後來又研議補助家電產品，但最終都「踩剎車」喊卡，今年北市府又拋出成立交友平台媒合單身男女，原本還評估可優先從市府公務員來試辦；但目前已撤案，對此，柯文哲說，提案可以天馬行空，政策推出要依照SOP來評估，少子化問題不是不生，而是「不婚」。

柯文哲指出，我們做過很多研究，民間有很多交友平台，但效果不好，那公家再去參一腳沒意義，從研究發現，目前少子化的問題是，年輕人不結婚，也不會因為給他多點補助就去結婚。

柯文哲強調，政策提案可以天馬行空，但政策要推出還是要依照SOP，少子化問題是不婚不是不生，他說，結婚的人生育的數目並沒有下降，但不結婚的人大幅上升。

柯文哲說，根據統計，25年前40歲女性不結婚為12％，如今40歲女性不結婚有30％，該討論的是如何讓年輕人結婚，50年前大家更窮不是生一大堆？用無婚姻狀態人數變化來看，不結婚人數上升，少子化原因是不生而是不婚。