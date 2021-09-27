本土疫情降溫，但八大行業持續關閉，北市府展開復業輔導，已完成超過50家現勘。市長柯文哲27日指出，市府已展開一對一輔導，未來開放時，符合標準即會同意營運，讓萬華茶室擺脫過去黑黑臭臭的，走向健康、明亮、安全的未來。

柯文哲今午主持防疫記者會，面對八大行業解封問題，他指出，八大行業終究還是要解封，以萬華茶室為例，1個月前展開復業輔導，在疫情下每個危機就是轉機，復業輔導包括食安、環保、噪音、建造、使照、公安，讓每一樣標準化、安全，如果有一天中央開放，業者來申請該符合的都符合就同意復業。

他強調，過去那種黑黑臭臭的不是很健康的，經過疫情讓它比較健康、明亮、安全，每次還是要進步，市府不會預設立場就是要做色情，已展開一對一輔導，希望符合標準就核准通過，一步步輔導上線。

副市長蔡炳坤說，一開始就很清楚告訴業者設定3階段，包括溝通宣導、復業輔導、開業稽查，目前是一對一復業輔導書面預審和現場勘查，已完成超過50家現勘，當中看到有些公安、違建問題，已要求業者立即改善後再會勘，一旦八大行業開工了，萬華茶室業者也已準備好申請營運，扭轉過去大家對萬華地區負面看法，希望是新的開始。