鈞碩建設上梁大典，董事長曾靜妤上梁。

鈞碩建設董事長曾靜妤將大樑交予久舜營造工務所所長呂錦添上樑。

碩建設上梁大典吉祥圓滿大家齊聲同慶。

新北市第一棟危老建築都更案「發樓ME」，歷經多年斡旋，終於在108年7月17號動土，並將於110年9月27日(一)上午9:30分舉辦「發樓ME上樑典禮」，將恭請新北市城鄉發展局局長黃國峰、新北市議員林國春親臨與會致詞。

「發樓ME」為新北市政府推動實施《都市危險及老舊建築物加速重建條例》以來，第二件通過法規取得建照的案例，但卻是第一個動工，以及第一個上樑的危老都更案。

本案由「鈞碩建設」整合新北市板橋區江子翠段第二崁小段156地號等14筆土地，基地面積為536.33坪，總樓地板面積為2412坪，委任「陳燦榮建築師事務所」規劃設計，久舜營造股份有限公司施工，更新後為地下4層、地上14層，共167戶的電梯大樓。可停放汽車120輛，機車82台。

雖然是危老都更新建案，鈞碩大器的將「發樓ME」打造成銀級智慧建築、銀級綠建築，耐震度也達到三級的高品質住宅。為了保障購屋者的權益，鈞碩公司特別找來信用良好的臺灣企銀為信託銀行信託，建經公司則為台灣銀行的子公司－臺億建築經理有限公司。充分保障了購屋者的購屋品質，及履約保障。

由於是第一棟完成主體建築結構並將上樑的危老建案新北市政府也非常重視，市長侯友宜在疫情緊張之際，除了日常的與會、視察、會勘外，更必須積極協助建案的整合和推動，足見市府對市民「居住舒適與安全」的重視，更展現市府對危老的決心，特別請新北市城鄉發展局局長黃國峰撥冗與會視察。

「發樓ME」集高規格、 頂級建材、先進居家安全科技以及綠建築於一身，並且位於捷運板南線「江子翠捷運站四號出口」一百公尺處，走路兩分鐘，可說是到站即到家可謂是危老建築新建的標竿。