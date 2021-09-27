指揮中心日前宣布8月24日起，同住家人外食免用隔板、梅花座，台北市長柯文哲原稱「實行上有困難」，今（27）日改口稱，餐飲內用再鬆綁，同住家人同桌不一定要隔板、梅花座，但有不認識的人坐在旁邊，當然就還是要隔板、梅花座。

柯文哲說，中央今日宣布10月5日起放寬部分休閒娛樂場所，包含網咖、KTV、MTV、電子遊戲場及桌遊、麻將館，至於北市餐飲內用也再鬆綁，同桌若都是同住家人，當然就不一定要隔板、梅花座，但坐在旁邊有不認識的人當然就要，市民自己去判斷。

柯說，北市之前開放餐飲內用標準是，每天新增案例少於10、每天不明案例小於2、社區群聚小於3件，北市很長的時間都符合，已連續2周沒不明感染，不過實名制不能放鬆，要堅持，抓到沒實名制要罰3000至1萬5000元。

柯說，5月迄今，疫情有效控制，證明不是死板板下命令控制住，都採勸導與呼籲，不過Delta隨時都會跑進來，尤其秋冬季會最嚴重，現在還是夏季末端，要到11月才是新冠最危險時期，現在都還不是。

柯說，今天中央公布0確診，北市當然也0，但掛在北市的帳下的境外移入有9例，全世界還是滿嚴重，北市過去前5周確診數分別為2、4、3、3、1例，零星個案，北市大概有16天沒不明感染確診，目前居家隔離者僅112人，從以前3000人掉到現在112人。

柯說，昨天北市7家醫院PCR篩檢565人，0陽性，北市要慢慢減少篩檢量，這周再觀察看看，若都維持很少，預計下周起，周一至周六上午才有社區免費PCR篩檢。

柯說，中央宣布10月1日起恢復長照機構醫院探病探親，北市會開放，醫院方面第一階段先開放特殊病房，包括加護、安寧病房，一般病房還沒開放，社福機構包括老人、身心障礙、兒童少年安置教養機構等。