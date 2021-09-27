台灣基進陳柏惟今(27日)上午在立院質詢國防部長邱國正，並堅持使用台語進行質詢，還並要求口譯人員傳譯，等陳問完問題，傳譯翻成中文，邱以中文回應後，傳譯再翻成台語，最後2人還為此問題爭吵。前立委顏寬恒表示，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，且推廣母語靠得更不是做秀。

針對陳柏惟堅持使用台語質詢，邱國正指出，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，他建議陳委員在國會殿堂用共同的語言當工具，陳柏惟則稱「邱國正鴨霸」，邱國正則回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」邱國正說，他去陳委員辦公室，大家不是好好的，哪有鴨霸。

顏寬恒今天在臉書上發文表示，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，「說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要」。

網友們也在顏寬恒的臉書留言回應，「人家是抓著雞毛當令箭，那傢伙是抓著雞毛，結果他就還只是支雞毛而已」、「會講台語很了不起膩，我不會講」、「只剩下台語可以說嘴了！可憐啊！」、「他台語又沒多好，講的根本不雅，台語程度比我爛」、「台灣的母語是原住民各族語言」、「目前國內有很多種母語，大家都要端上殿堂嗎？」。