彰化縣政府放寬各場域防疫管制措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府放寬各場域防疫管制措施。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

全國保持零確診，彰化縣也連續38天嘉玲，18歲上人口施打疫苗的覆蓋率也達56.84％，縣長王惠美今天宣布將放寬各場域防疫管制措施，車站付費區維持適當距離可開放飲食，連麻將都可以打了，「只是還要使用隔板」，牌咖認為這個也頗考驗想像力。

王惠美表示，規劃於本周放寬之場域防疫管制措施，車站維持社交距離可開放飲食，遊覽車需核定座位數乘坐，不另限制乘載上限。

藝文表演展覽體育活動賽事等，採實聯制、量體溫、全程戴口罩、禁止飲食，室內進場人數符合場所容留人數，得不受限室內80人上限，以實際座位數入座，不限梅花座，室內人數降載50％，得不受限室外300人上限。

「哇！可以唱卡拉OK，也可以打麻將、玩電動了」似乎笙歌享太平指日可待，但「還是不能瘋過了頭」。縣長王惠美提醒，機台必須裝隔板、1人1機玩，視聽歌唱場所也需全程戴口罩，包括使用麥克風。桌遊、麻將等，不同桌之顧客保持1.5公尺以上距離或屏風等，同桌得使用隔板。接觸遊具前後應執行清潔手部衛生並戴手套。