朱立倫覆電少「民國」柯文哲：不會為單一事件擴大解釋 16:382021/09/27 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲強調，很多疑問就交給朱立倫去回答，「我為什麼要替他回答？」（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央委員會總書記習近平26日發賀電恭賀前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，朱立倫也於同天覆電感謝，但內文中卻沒有「民國」引發熱議；對此，台北市長柯文哲認為，不會為了單一事件就擴大解釋。 柯文哲今在防疫記者會上被問到，關於習近平賀電提及「謀求統一」，朱立倫覆電沒有「民國」二字，被外界解讀是向中方示好，柯文哲表示，朱立倫覆電要問的並非只有這條，「很多條，我們不會為了單一事件就擴大解釋。」他也強調，很多疑問就交給朱立倫去回答，「我為什麼要替他回答？」 #朱立倫 #覆電 #柯文哲 #不會 #單一事件 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 陳柏惟遭邱國正狠修理 宅神狠酸：果真應驗了一句成語 - 政治 朱立倫已經變了？李艷秋：民進黨最好不要錯估形勢 - 政治 五倍券上路後最新街訪民調出爐 民眾最氣蔡政府這件事 - 政治 陳柏惟罷免案結局 施正鋒預言：恐成這人翻版 - 政治 民進黨找「民國」 游淑慧翻出一畫面回嗆：先問問蔡總統 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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