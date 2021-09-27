中共中央委員會總書記習近平26日發賀電恭賀前新北市長朱立倫當選新任國民黨主席，朱立倫也於同天覆電感謝，但內文中卻沒有「民國」引發熱議；對此，台北市長柯文哲認為，不會為了單一事件就擴大解釋。

柯文哲今在防疫記者會上被問到，關於習近平賀電提及「謀求統一」，朱立倫覆電沒有「民國」二字，被外界解讀是向中方示好，柯文哲表示，朱立倫覆電要問的並非只有這條，「很多條，我們不會為了單一事件就擴大解釋。」他也強調，很多疑問就交給朱立倫去回答，「我為什麼要替他回答？」