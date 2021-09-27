信義房屋南大店店長侯景祥入行15年，出社會第一份工作就選擇至信義房屋，大葉大學電機系畢業的他，在竹北、新竹市都曾經營，面對實事求是的園區客戶，他用實際的理科語言，拉近與客戶之間的距離。

侯景祥回想，過去曾有園區客戶在交屋前看見公設油漆脫落，要求他立刻回復否則就不交屋，因為園區客往往第一份工作就在無塵室中，對社會的運作不太理解，因此即使公設的油漆脫落非房仲的業務範圍，他還是盡力的去協調完成，事成之後客戶很滿意，之後換屋也都信任交由他全權處理，「先付出了，收穫才會跟著來」。

侯景祥表示，新竹的房市以科學園區的工程師為主要買盤，他摸索了多年，才悟出與客戶應對的心法，第一，把客戶當朋友，剛開始入行時，難免會認為客戶很難溝通，總認為「經營客戶就像打電動過關，征服了客戶，就能得到好成績」，但其實更應該站在他的立場協助，不以業績為優先考量。

第二，以理性數據說服，侯景祥表示，園區客實事求是、講求細節，因此若只跟他套好關係，只有人情是不夠的，像是他會準備EXCEL表，做好區域歷年房價，以數字去說服客戶為何這個物件值得這樣的價錢，以實際的數字去取代「本夢比」的說帖，更能打中人心。

只要付出，獲得客戶的信任後，就是「業績來追趕你」，侯景祥說，過去在竹北經營時，曾在台科大重劃區，一年成交10多間房屋，也曾獲得房仲業的榮耀「金仲獎」，但最讓他感到有成就感的還是跟客戶成為朋友，並多年深受信任。