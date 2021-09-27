中國海峽研究院、廈門啟達台享創業服務有限公司和兩岸青年心家園25日晚間以「談國民黨新任黨主席的兩岸關係發展議題」為主題，共同主辦第三期「兩岸有話說」線上討論會。多名兩岸學者參與，也開放線上觀眾提問。

國民黨25日舉行黨主席選舉，前國民黨主席朱立倫以85164票獲勝，當選國民黨第11任主席。新主席上任後的兩岸關係走向，成為社會關注焦點。

廈門大學台灣研究院教授孫云說，朱立倫當選之後的國民黨面臨的五方面的考驗和挑戰，一是積極改革求變，二是重建新的論述，三是增強黨內團結，四是吸引青年認同，五是緩和兩岸關係。他指出，疫情以來兩岸關係和世界格局發生深刻變化，兩岸只有緊密攜手，國共兩黨只有緊密合作，共同推進中華民族偉大復興的偉業，台灣才有出路，才有未來。

就近年來國民黨狀況分析，南京大學台灣研究所所長劉相平指出國民黨存在的多個問題，一是因缺理念，缺理想，忘初心而缺戰略，缺長遠思維；二是缺腳踏實地的作風而不接地氣；三是缺鬥爭精神怕戴帽子而無處不透露出資產階級政黨的軟弱性、兩面性和妥協性；四是國民黨在大陸時期曾經患有「軍事至上主義」的毛病，現在則犯「選舉至上主義」的毛病。

嘉南藥理大學社會工作系教授餘元杰從在野黨主席選舉的重要性角度出發，闡述了朱立倫當選面臨的種種困境。他認為新任國名黨主席面臨四大任務：一是整合14個縣市長；二是維持黨務運作；三是監督執政黨；四是尋求兩岸溝通管道。他強調，在民進黨大外宣策略卓有成效的背景下，國民黨如何強化理念論述讓台灣民眾入腦入心，進一步擴大選民隊伍仍是重中之重。

會上，有記者也在線上提問，對於國民黨新任黨主席對兩岸關係發展能否起到改善作用？孫云說，希望新任的國民黨黨主席能夠認識到兩岸關係的嚴峻複雜性，展現出一定的擔當和責任維護兩岸和平；劉相平說，期盼國民黨在朱立倫領導之下，能為兩岸關係和平穩定發展作出積極的貢獻。