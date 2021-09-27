振興五倍券將於10月上路，今年數位加碼涵蓋好食券、藝FUN券、農遊券、客庄券等，高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞27日表示，偏鄉數位支付落差一直存在，「無接觸付款」在疫情期間蔚為主流，客庄品牌應致力數位轉型，迎接行動支付商機。

振興數位五倍券及客庄券加碼商機上看千億元，高雄市政府客家事務委員會27日在美濃舉辦兩場說明會，邀請台灣Pay、LINE Pay Money等行動支付業者參加，並鼓勵客庄商家增加行動支付收費模式，搶占湧入客庄的各種振興券商機。

今年數位客庄券預計發放每份面額500元共40萬份，發放份數比去年多12萬份，預計帶動100萬人次，共16億元以上的消費商機。高雄客庄有著名的米其林三星米～高雄147，彩色粄條、擂茶、手工麻油、野蓮、白玉蘿蔔等多元的農特產及手工藝品，也有許多具特色的優質民宿，更保留了客家傳統地景風貌、好山好水及溫暖的人情味，希望全國旅客外出旅遊散心，首選高雄客家庄。

高雄市經發局與高雄市客委會首次跨局處合作舉辦行動支付推廣說明會，美濃、杉林、六龜區、甲仙區公所，以及美濃區農會等共同協辦，委託台灣獨角獸創意有限公司免費協助商家申辦行動支付服務，歡迎有意願的個人與商家、沒有工商登記的老店，或剛返鄉創業的青農與青年等把握時間申辦，早日加入數位支付行列，在此波振興數位券上取得商機。