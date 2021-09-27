日劇女神竹內結子去年9月27日，被發現在自家衣帽間輕生身亡，享年40歲，由於她才產後復出不久，死訊震驚各界，再婚丈夫中林大樹尤其悲慟，原本媒體報導她的後事在丈夫與兒子守護下，低調秘密火化並安葬，但如今1年過去，卻傳出竹內結子骨灰至今未下葬，公公受訪時證實此事，並吐露原因，眾人得知實情後無不鼻酸。

竹內結子去年1月才生下小兒子，9月初正式復出，不料不到一個月就香消玉殞，據悉當時她還跟老公、兒子有說有笑用完晚餐，之後獨自上樓休息，待老公中林大樹臨睡回房，才發現她在衣帽間輕生，緊急送醫仍回天乏術，她被懷疑有產後憂鬱症，但親友卻表示竹內結子這期間有帶老公、孩子出門聚餐，毫無異狀，加上她沒留下遺書，讓人百思不得其解。

如今竹內結子驟逝滿1年，傳出中林大樹還沒將她的骨灰安葬，據日媒《DAILY SHINCHO》報導，中林大樹演藝事業沒有老婆來得亮眼，但出身背景優良，爸爸是製藥廠老闆，因此老婆過世後，他雖傷痛到無法工作，但還有爸爸給予經濟支援，竹內結子的公公受訪時，證實兒子將她的骨灰供奉在家裡，理由是「這樣能感覺老婆還在身邊」，真相讓人相當捨不得。

據悉，在竹內結子過世後，中林大樹跟兩個兒子已經搬離原本的豪宅，搬到附近的大樓裡生活，事實上15歲的大兒子，是竹內結子與前夫中村獅童所生，但兩人離婚後傳出中村獅童對親生兒子幾乎無聞問，如今也再婚又生孩子，所幸中林大樹一直將繼子視若己出，在老婆離世後，他宣布會扛起兩個孩子的撫養責任，讓亡妻安心，深情讓人為之動容。

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