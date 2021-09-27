近幾年外送平台興起，成為懶人福音，只要在家動動手指就能吃到美味的餐點，不少人更看中這波商機，紛紛轉職投入外送行列。對此，就有網友直言，外送員工作沒想像中輕鬆，甚至風險更高，但為何外送員的數量卻越來越多？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「外送員怎麼越來越多人做？」為題，PO文指出，不少傳統產業抱怨年輕人怕髒怕累不耐操，「不過就我觀察，外送員更操，一不小心連命都沒了！但是為何外送員卻越來越多人做？連我鄰居大學一畢業就直接從事外送，真的這麼好賺嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以起薪來說，不會比較低就是了」、「好工作不好找，外送員門檻低，可以先擋一下」、「可以兼職很吸引人吧，很多人都跑六日而已」。

不過也有內行人點出2大誘因，分別為「時間自由」和「肯拚就有錢賺」，「時間自由，不會被管東管西；錢還可以，拚一下可以贏很多受薪階級了」、「就時間自由，想跑就跑，客人頂多刁一下，馬上換下一個」、「與其待在傳產一直領30K，也是沒有未來，不如去跑外送賺多一點，完全不傻」、「風險大，但是拚一點5萬以上，很多經理級的也就這薪水」。