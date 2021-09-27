新加坡疫苗覆蓋率達到8成，但日前1天確新增1650例確診，衛福部長陳時中坦言原以為疫苗可控制疫情，但這樣的狀況令人擔憂。台北市長柯文哲27日表示，國家防疫策略採流感化或清零沒有對錯，只要跟國民說清楚，沒有標準答案。

新加坡疫苗覆蓋率達8成，但24日單日卻新增1650例確診，陳時中也坦言本來以為有疫苗後能控制疫情，這樣的狀況令人擔憂，單靠施打疫苗難以控制疫情。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，這是看國家防疫策略，為這個問題他還去查過資料，過去7天，從9月18日至24日，美國因為新冠肺炎死了1.4萬人、有89萬2699人新增確診案例，但美國還是不管，本來死亡率降到0.48，但現在又爬到1.2，顯然美國採取不管、撐過去策略，不願因為限制影響經濟發展與社會生活，英國也是。

他表示，新加坡戰略改成流感化，雖然1天新增1650人，但還要看死亡、住進加護病房多少人，打疫苗減少感染的情況不多，特別是面對Delta病毒，但打疫苗可減少重症與死亡，這策略就是流感化。

柯文哲說，打2劑疫苗後與病毒共存，死亡率降到可接受程度，過程中慢慢感染，國家醫療系統也可應付，讓群體免疫慢慢建構，很顯然美、英、新加坡國家防疫戰略是流感化，大陸與紐西蘭是清零戰術，兩者沒有對或錯，國家決定戰略後跟國民說清楚，沒有標準答案。