54歲女星田麗擁有山東、鄒族血統，五官標緻、個性瀟灑，同時擁有好身材，早年拍過大尺度性感寫真，令人印象深刻。只不過她已鮮少出現螢光幕前，隱居台東過著平靜生活，最近楊貴媚到當地拍戲，意外在菜市場遇到田麗，引起熱議。

「金馬影后」楊貴媚日前為拍攝實際節目《阮三个》，與製作團隊一起來到台東某菜市場工作，此時攝影師在旁邊側拍時，忽然發現好久不見的田麗，竟然在市場的另一頭採購，趕快通知其他工作人員，因此留下這三張珍貴的合照。畫面中，田麗將一頭烏黑秀髮隨性夾起來，身穿藍色的寬鬆T恤，配戴薰衣草紫口罩，露出俐落的眉毛和深邃電眼，以及光滑剔透的肌膚，即便沒有華服襯托，女神氣場仍不減當年，狀態好到驚人。

田麗走上前緊緊抱住楊貴媚，可以看到楊貴媚儘管戴著口罩，還是能感受到眼神裡流露滿滿的驚喜與感動，場面相當溫馨。許多網友看到這組照片，都覺得太巧了，也讚賞田麗私下的為人：「田麗小姐人挺好又有氣質，到郵局來總是客客氣氣的」、「田麗姐來我店做美甲好幾次了，可惜都沒看到本人的臉。因為疫情要戴口罩。本人很親切又有氣質」。田麗本人也在24日轉發該篇貼文到自己的臉書，笑說：「我總是在菜市場被逮到，哈哈哈」。

田麗出道38年拍過許多膾炙人口的電視劇，2002年還以《別來無恙》得到金鐘獎最佳女主角，演藝事業一帆風順，但感情路坎坷，曾與馬景濤相戀4年，因對方有暴力傾向而分手；後來與宋楚瑜小舅子陳定中結婚，兩人個性因無法磨合，加上男方劈腿空姐宣布離婚。多年後田麗再相遇大陸演員李雨澤，交往2年接受求婚，未料價值觀差異大，加上聚少離多，兩人無法繼續維持婚姻。再度恢復單身的田麗，認知到適合自己的人並不多，獨居在台東的房子，當個不需要婚姻的女人，享受單身的美好。