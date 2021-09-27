戴愛玲今宣布加盟新東家。（華納音樂提供）

戴愛玲今（27日）宣布加盟新唱片公司華納音樂，記者會上她身穿深V透明西裝禮服，性感兼具氣勢，華納更送上海水藍鑽戒，象徵套牢天后、攜手共創佳績，讓戴愛玲感動表示「找到對的人」，事業找到合適的夥伴，但人生大事卻沒有著落，43歲戴愛玲會後受訪被問起感情事，坦言已單身3年多，對於感情順其自然，也從沒想過嘗試凍卵，更不排斥將來另一半結過婚、有小孩，已做好可能會當人家後母的心理準備。

戴愛玲分析自己的生活圈很小，只有家裡、公司或健身房，很難有機會認識新朋友，雖然身旁偶爾出現「喜歡我的人」，但對方都沒有主動出擊，她無奈表示：「可能是我的性格，是不是讓別人覺得太熱情、會害怕。」她表示現階段先衝刺事業，期許自己明後年唱進小巨蛋，「我自己也會一直想何時才能攻蛋，想像自己站上小巨蛋舞台要穿什麼衣服、設計什麼特技」，目前對她而言，攻蛋比找到合適的另一半還重要。

記者會上舉辦簽約儀式，戴愛玲的好友們及華納音樂的師兄、師姐們，更紛紛錄製祝賀影片，包括林凡、林采欣、展榮展瑞、晨翔等人，令人驚喜的是，人在大陸工作的師兄蕭敬騰更有如彩蛋般在最後一刻送上祝福VCR，戴愛玲感動表示：「很期待可以跟新的朋友合作。」記者會尾聲華納音樂送上二次驚喜、一支特別為戴愛玲量「聲」訂製的專屬麥克風，讓不知情這份驚喜的戴愛玲開心表示：「有一支專屬的麥克風對歌手來說，是再幸福不過的事，期待未來帶著這支麥克風征戰無數演出。」