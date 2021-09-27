同工不同酬是許多上班族的痛，一名女網友表示，不小心看到與她同期進公司同事的薪水，意外發現竟然比她多3千，由於同樣都是實習生，讓她覺得不平衡，貼文一出引起熱議，有過來人爆內幕，直言「職場的黑暗超越你的想像」。

這名女網友在網路論壇《Dcard》表示，日前發現跟她同期進公司的實習生薪水竟然比她多3千，對方是公立科大、非相關科系畢業，從零開始學，而她自己是私立相關科系畢業，平常都是自己先學然後再教同事，因此覺得有點不平衡，沒想到學歷真的有差。

原PO坦言，兩人都很菜，工作內容差不多，她還要監督進度，因此看到對方薪水的當下真的五味雜陳。貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛回應「你教他，薪水還比他少，難怪不平衡」、「可能面試的時候人家靠口條吧」，也有網友感嘆「學歷真的很重要，我跟我帶的人差6k」。

有過來人透露「職場的黑暗超越你的想像」，並舉出曾聽過別人公司的核薪制度，國立比私立多3000，普大比科大多2000，碩士比學士多5000，多益成績過標準多1000；一名國立臺灣師範大學的網友表示，「薪水就是很殘酷的事實」，她自己出社會兩年，但薪水已是很多私立學校朋友的兩倍多。

不過也有人認為，除非你在某些需要特殊能力的單位，不然學歷通常只在第一份工作時有差，因為剛出社會沒有工作經驗，公司只好用學歷評價你，但當有績效的時候，就沒有人會管你是什麼學校畢業了。