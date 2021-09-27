「第56屆電視金鐘獎」將在本周六登場，為緩衝典禮現場緊張氣氛，今年特別準備3段表演節目，分別是「按下PAUSE鍵之後」、「這是綜藝新視代」及「向世界說我們的故事」。

開場演出「按下PAUSE鍵之後」將由台灣音樂創作人陳明章與樂團共同演唱，現場陳明章渲染的歌聲，與今年由陳怡潔設計的主視覺元素結合，270度三面及天花板投射技術呈現表演背景，再加上現場入圍者搭配手指燈，做一場完美開場演出。表演二則由典禮主持人視網膜與吳姍儒（Sandy）、炎亞綸合作演出1場脫口秀「這是綜藝新視代」，這段節目內容強調綜藝是大眾不可缺的娛樂，妙的是今年首度讓線上作品一起加入綜藝類節目的競爭，果然好的綜藝娛樂內容是不分線上線下，YouTube代表也是典禮主持人視網膜，與星二代吳姍儒、跨界歌手又是主持人的炎亞綸，一起聊聊網路新時代，綜藝對我們的影響。

這次吳姍儒與老爸吳宗憲分別入圍不同節目，她表示就算跟今年跟爸同項目，但她心裡是希望《綜藝玩很大》拿獎，私心是為了大家心裡知道卻忍住不說的期待，鬼哥最後1次的金鐘機會，比其他都重要。這次參與脫口秀演出，她表示脫口秀壓力大是擔心時間控制不夠準確，怕講太快，也怕講太慢，而今年現場無觀眾少很多人氣、人味、多少會有空虛感，笑說曾主持過無人跨年晚會，現在已經有經驗了，跨年晚會台下只有2隻警犬，還是一樣好好的上台表演，不過期待今年在疫情中大家還是可以享受盛典，期許每一段表演都精彩。而如果得獎她表示得獎感言一定要想清楚打草稿，由於炎亞綸曾開玩笑說吳姍儒曾得獎2次，到時如得獎要她讓出一些感謝致詞時間，吳姍儒很大氣回說：「時間只有90秒，當然願意讓。」還說這跟有沒有得過獎無關，是愛惜同事，奇蹟組合，沒有他們就沒有奇蹟，還說「反正我社群網站上瀑布文已經行之有年，可以慢慢寫」。

炎亞綸今年金鐘獎很忙，除了是入圍者，又擔任「時間大使」拍攝影片，還表演節目，炎亞綸覺得覺得金鐘就是電視人的盛會，「老實說，做電視是非常辛苦，對這次入圍他很謙虛表示對我來說被金鐘肯定就是一件好事，也是莫大的喜悅」，那這次台灣綜藝內容有所轉變，像多了運動跟實境及運動型節目，炎亞綸認為近來看到很多人願意為了對方先努力，包含去蓋影視城啦、去挑戰大型實境節目、益智節目等，都是值得被肯定跟鼓勵的，也蠻看好未來台灣這個雖然小卻多采多姿的市場。對於自己當天的造型與表演風格，炎亞綸說，三金典禮最重要的是亦莊亦諧，能莊重也會有詼諧、幽默，這確實考驗每個主持人跟表演者的功力。漸漸看到很多的大哥大姊願意傳授功力，也有新生代主持人肯學，是台灣綜藝圈在慢慢改變的地方。

「第56屆電視金鐘獎頒獎典禮」10月2日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、東森美洲電視同步收看。