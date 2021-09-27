市場傳出中國地產債務違約，加上美國縮減購債時間表，及美國債務上限等諸多利空，獲利了結賣壓不僅牽連上周全球股市跟著震盪劇烈，資金動能也隨之反覆，觀察EPFR最新資料，美股基金和歐股基金上周資金動能同步由正翻負，其中，美股基金遭國際資金提款286.07億美元，為2018年2月以來最大單周淨流出金額，終結先前連續6周吸金；歐股基金上周轉流出17.67億美元，同樣中斷連兩周淨流入。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，美股近期歷經今年5月來最大修正，但觀察基本面依舊強勁。疫苗施打覆蓋率持續提升有助經濟復甦，且美國八月零售銷售較前月上升0.7%，優於預期，顯示消費信心趨穩。

觀察自2001年至2020年VIX波動指數各季度平均變動率，美股第三季走勢通常較為震盪波動，但進入第四季之後，波動率可望下滑也變得較為穩定。此外，若以每3個月為投資周期來觀察，1928年以來，標普500指數的平均報酬率平均而言，10至12月、11月至隔年1月以及12月至隔年2月表現相對亮眼，分別有2.68%、3.45%和2.51%的好表現，上漲機率分別為73%、66%和64%，因此現階段布局美股，正好可以趕上下一波漲升行情。

張致寧分析，晶片交貨時間創下2017年追蹤此數據以來的新高，半導體供不應求趨勢持續。儘管市場擔憂供應鏈緊俏將持續推升通膨，但8月核心消費者物價指數僅月增0.1%，創半年來最低增幅，通膨壓力可望緩解。強勁基本面將支撐美股與科技股的中長期走勢。

張致寧強調，美國科技股獲利持續成長，今年加碼運用手中的現金實施股票回購，總金額預估達到1330億美元，較去年增加約3成，對股價產生支撐力道。