日本三菱在寮國有項大型風力發電場開發案，完工後可向越南輸送電力。同時，這也是東南亞最大的一個岸上風電場。

三菱在寮國南部的這個6億瓦發電量投資計畫，是寮國第一個大型風電場，預計2022年開發，2025年可望營運。藉由這個岸上風電場，寮國不僅能應對氣候變遷，同時也能活絡經濟。

三菱表示，因寮國的鄰居越南需要大量電力，以維持不斷成長的經濟發展，寮國的風力發電場，可以彌補越南水力發電在旱季期間的不足。

日前，越南電力公司等已決定，將向寮國這座大型風電場買電25年。同時，這也是一樁串聯寮國、越南、以及日本等多國的大型合作案，努力欲實現全球淨零排放的目標。

三菱指出，這項風電案符合越南與寮國政府，雙雙於2016年10月所簽署的電力互換諒解備忘錄。其中，越南預定要在2030年前，從寮國進口約50億瓦的電力。

三菱預估最晚到2050年時，能在公共設施業務體中，實現碳中和目標。同時，與2019財年相比，到2030財年結束時，利用再生能源所產生的發電量，也可再多增1倍。