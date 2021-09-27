27日，泰國政府表示，預計泰國經濟2021年仍可望成長1.3%，2022年則有4%到5%成長目標。

泰國在7月與8月時，因新冠疫情嚴峻曾實施更嚴格社交管制，種種商業活動因此受限。不過，泰國政府在27日鬆綁禁令，更多泰企可以重新開始營業。

泰國財長曾表示，當地經濟雖受到新冠病毒嚴重影響，但泰國政府已迅速採取必要的財政與金融措施來抗疫。展望未來，泰國政府要快馬加鞭，趕緊振興經濟才是。