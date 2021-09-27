《國際經濟》泰政府：今年經濟成長估1.3％ 16:502021/09/27 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27日，泰國政府表示，預計泰國經濟2021年仍可望成長1.3%，2022年則有4%到5%成長目標。 泰國在7月與8月時，因新冠疫情嚴峻曾實施更嚴格社交管制，種種商業活動因此受限。不過，泰國政府在27日鬆綁禁令，更多泰企可以重新開始營業。 泰國財長曾表示，當地經濟雖受到新冠病毒嚴重影響，但泰國政府已迅速採取必要的財政與金融措施來抗疫。展望未來，泰國政府要快馬加鞭，趕緊振興經濟才是。 《金融股》上海銀林志宏：前8月獲利穩揚 明年審慎樂觀 《國際經濟》美眾院本周可望通過0.55兆美元基建案 #泰國政府 #泰國 #國際經濟 #經濟成長 #泰國經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》五倍券官網 新增個資修改功能 15:422021/09/27 財經 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 09:332021/09/27 財經 《電腦設備》昆山停產小亂流 法人看研華影響有限 10:192021/09/27 財經 雙十連假重磅登場 屏東農再社區秀成果 15:572021/09/27 寶島 《國際經濟》歐美將召開TTC會議 影響力擴大 12:182021/09/27 財經 《科技》SEMICON國際半導體展 延至12月28至30日 11:442021/09/27 財經 世界互聯網大會 劉鶴：挺民企網路發展 04:102021/09/27 全球財經 美縮表在即 亞幣雙姝最挺升 04:102021/09/27 金融．稅務 蔡紹中讚互聯網 讓兩岸互動不受限 04:102021/09/27 焦點新聞 盧秀燕發表自願檢視報告 宣示打造台中成為無煤城市 13:262021/09/27 生活 康和投顧本周看好電商等八類股 10:102021/09/27 財經 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 陸大動作限電 供應鏈再爆慘事 蘋果、特斯拉剉咧等 - 財經 台積電肥羊入虎口？韓媒曝美國狠招：上繳庫存、訂單商業機密 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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