張亞中支持者群組改名挺柯「綠營反串」？ 柯文哲：網路世界撲朔迷離

孫文學校總校長張亞中在國民黨主席選舉落敗後，有支持者的群組立刻改名為「台灣的選擇柯文哲」，不過遭外界質疑是綠營反串。台北市長柯文哲27日表示，網路的世界本來就撲溯迷離，拿一個很特殊的案例來講，不做統計的話沒有意義。

柯文哲今指出，網路的世界本來就撲溯迷離，特別是之前林瑋豐的案例，明明是民進黨黨工的先生卻在PTT搞反串，現階段網路世界常不知道是否是反串，至於每個人在不同族群都有支持度，只是高低而已，勝負本來就不是百分之百。

他表示，拿一個很特殊的案例拿來講，不去做統計的話，這些討論都沒有意義，張亞中支持者當中，100個一定有1、2個支持柯文哲，但還是要做分析、研究，不管醫學、政治要有統計的概念。

此外，民眾黨發言人楊寶楨上午聲稱不會吸收特定政治人物粉絲，但如果對原本喜歡的政黨有不同看法者，歡迎加入。柯文哲說，本來就是要爭取最多人支持，新興政黨歡迎大家來參加。