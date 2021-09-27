8月下旬甫來台拓點的亞洲連鎖咖啡品牌Flash Coffee，今（27日）宣佈永吉門市開幕，位於信義區一級商圈的永吉門市，鮮豔黃色外牆吸引民眾打卡拍照，內部設有搶眼網美牆與少數座位區，邀請附近上班族在辦公時間「偷訂餐、偷抽獎、偷省錢」，9月27日至30日，凡於指定上班時間用APP訂餐可享85折。另也響應世界咖啡日，於10月1日起至11日止，推出飲品「買三送一」優惠。

Flash Coffee於8月下旬在捷運行天宮首開分店後，主打以科技驅動的專業咖啡，吸引人潮前往。今（27日）再宣佈以搶眼黃色外牆，與粉紅色霓虹招牌，閃電入駐信義區。門市除新增少數內用座位，供上班族小憩外，更有潮流感十足的霓虹裝潢，為有「手搖飲一條街」之稱的永吉路30巷增添新氣象。

台灣限定桂花拿鐵。（Flash Coffee提供）

本次開幕也新增創新甜點品項，包括特色「閃電脆餅」及小巧可愛的法式「珍珠糖泡芙」，還有揉合了燕麥香氣與椰子絲的「沙灘餅乾」，和秋冬必備的「巧克力軟心餅乾」等。而外觀精緻、深受女性喜愛的「綠野酪梨塔」，與「覆盆子檸檬磅蛋糕」則在未來新增上架的名單內，上班族們若離不開辦公室，也可以選擇外送平台訂購。