韓國偶像男團iKON是YG娛樂公司的當紅團體，當年更以歌曲〈Love Scenario〉創下各項音樂排行榜紀錄，然而上月25歲成員BOBBY（本名金知元）卻無預警宣布結婚消息，如今韓媒更證實孩子已經出生，BOBBY正式升格人父，YG娛樂也透露孩子性別。

據韓媒報導，BOBBY已經當爸了，他對此非常開心，卻不願透露孩子的性別，而所屬經紀公司YG娛樂也坦言「Bobby最近得男」，證實孩子已經出世，事實上，上月BOBBY才在IG公布手寫信，「我和相愛的人約定結婚了，然後9月就要當爸爸了。」

BOBBY坦承自己為有新家人感到開心，但也很擔心消息太突然，對粉絲感到十分抱歉，他表示自己應該要早點告知大家，拖到現在才公布感到很抱歉，他也承諾會更努力報答一直支持等待他們的粉絲，也會讓自己成為不愧對大家的人，然而不少粉絲卻不埋單。

事實上，BOBBY是團體中的人氣成員，還曾拿過嘻哈饒舌選秀節目《Show Me The Mony3》冠軍，擁有大批迷妹粉絲，當時消息一曝光立刻引發軒然大波，許多粉絲都怒轟，「蛤？過幾天女友就要生了，現在才和粉絲說？」、「可以到此為止，不要再有這種風氣嗎？」