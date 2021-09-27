張皓然從小培養超過外在年紀的生命厚度與深度，以水下攝影作品拿下首獎，再次站上國際舞台。（張皓然提供／盧金足台中傳真）

台灣囝仔在國際舞台發光發亮！張皓然以大翅鯨群聚觀察「heat run」，勇奪由Garmin與菲律賓大型海洋脊椎動物研究所合辦2021水下攝影比賽的首獎，影像中一群大翅鯨悠遊而過，放射溫暖的光令人驚艷。張皓然說，「我只是個觀察者，希望透過自己的力量，傳達人與自然和諧相處重要性」。

張皓然對光影感應特別敏銳，他所拍攝的作品不論是捕捉剎那的瞬間或是光影的動態變化，動靜都充滿平衡的美感，最新公視紀實短片《嶼光同塵》也在討論人與自然共處的可能。

這項水下攝影比賽是Garmin與菲律賓大型海洋脊椎動物研究所(LAMAVE)合作在iNaturalist成立下潛任務專案，藉由該平台邀集台灣、泰國、日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、韓國、印尼及越南各國水下自然觀察者發現、記錄並分享水下物種資訊，讓所記錄的資料，成為水下生物研究的重要參考資訊。

此次任務共收錄超過1800筆觀察紀錄，由來自新加坡、菲律賓、韓國、泰國及台灣5國7名評審對這1800多筆觀察進行評分，最後由張皓然的大翅鯨群聚「heat run」觀察紀錄脫穎而出，獲得首獎，其中有一位評審給滿分。

張皓然是太極門弟子，從小就在這個老門派文化的潛移默化下，培養超過外在年紀的生命厚度與深度，2007年參加微軟創意潛能盃，在首爾抱回第二名獎座，站上世界的舞台。

2015年以紀錄片《如歌的行板－瘂弦》獲得台北電影節最佳攝影；此次以水下攝影作品拿下首獎，再次站上國際舞台。

張皓然對光影感應特別敏銳，他說，拍攝的作品不論是捕捉剎那的瞬間或是光影的動態變化，不論動靜都充滿平衡的美感，他的最新公視紀實短片《嶼光同塵》亦在討論人與自然共處的可能。

張皓然表示，他覺得自己是來地球打工的，在人生與地球的道場上，我只是個觀察者，想透過一點點的力量，告訴大家人與自然和諧相處的重要性。

就像此次拍攝的大翅鯨，在光影的襯托下，一群大翅鯨悠遊而過，一種自然和諧的氣氛，放射出一道溫暖的光。

張皓然對Garmin與菲律賓大型海洋脊椎動物研究所藉由iNaturalist成立專案收集水下觀察紀錄做為水下生物研究的參考資訊非常認同，認為當前「過漁」的問題極其嚴重，藉由這些資料更深入了解水下生物，進而引發好奇。

由內而外的讓人疼惜牠們，對保育海洋生態很有幫助，希望所有喜愛潛水的朋友，可以隨手拍下水下所見的生物上傳到iNaturalist，匯聚更多的資訊供研究單位使用，為永續海洋盡一份心力。