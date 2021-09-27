詐騙再出招 誆稱外國直銷騙取入會費。

詐騙集團假冒投資詐騙屢見不鮮，新北市中和區67歲吳姓婦人日前使用臉書時收到網友私訊，對方自稱是菲律賓保健食品直銷公司，並佯稱能提供賺錢的機會，過程中向吳婦表示只要匯款加入會員成為下線就可以販售保健食品，而且可以享有會員優惠方案。

吳婦前往銀行匯款時銀行行員發現不太對勁，機警通報警方，警方獲報後立即趕赴現場，在耐心勸導下才成功阻止婦人匯款。

中原派出所巡佐賴恒彬、廖為泓在14日接獲國泰世華銀行專案，到場後銀行專員李承翰表示說有名一婦女要提領外幣匯款，想請警方協助了解。經警方到場後發現詐騙集團利用FACEBOOK訊息散布假投資真詐騙訊息，利用假帳號與吳婦傳送訊息，並宣稱加入會員後可以開始販售旗下的保健食品，並且可以獲取高額報酬，警方查看吳婦的對話訊息後就確定吳婦是被詐騙了，且與吳婦對話的人，其FACEBOOK個人資訊最後更新時間為2019年01月，經員警過往阻詐經驗認為是詐騙訊息，且雙方對話過程皆要求吳婦趕快匯款，警方立即於現場判定為詐欺案件，因此積極勸說下成功協助吳婦攔阻新台幣3000元。

中和警分局呼籲，如果收到任何陌生及外籍人士訊息切勿輕易上當，該訊息皆為假借投資名義可獲取高額報酬，過程中不斷鼓吹高額獲利吸引被害人投資，在被害人匯款完成後就封鎖被害人，使得被害人求償無門，警方呼籲接到任何親友借款的電話或訊息談論有關投資方面要求匯款時，務必再撥打一通電話給對方求證或上網搜尋相關資料，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢，寧願相信有鬼，別信騙子的嘴。