源自日本的茶飲品牌「紅茶花伝」，2019年在台灣上市，今年繼五月推出新品「太妃糖風味岩鹽奶茶」後，秋冬之際再跨界與時裝設計師詹朴同名品牌「APUJAN」，共同打造療癒系聯名限定包裝，將招牌產品換上秋冬時尚新裝。即起至10月31日，同步推出「喝紅茶花伝療癒系限量好禮天天抽」活動，祭出獨家療癒系蓋毯等好禮。

日本茶飲品牌「紅茶花伝」，全系列採用產自斯里蘭卡高海拔山區的汀布拉茶葉，過去多次推出精緻的包裝設計，也屢屢吸引消費者目光。今年「紅茶花伝」首度攜手時裝品牌APUJAN，打造療癒系包裝，將設計師詹朴擅長的奇幻手繪元素，結合經典「皇家紅茶」和「皇家奶茶」，帶來視覺味覺饗宴，瓶身上的小貓布魯、小狗茶茶更成為療癒嚮導，陪伴消費者一起登陸奇幻療癒星球。

「喝紅茶花伝療癒系限量好禮天天抽」活動，抽療癒系大禮包。（可口可樂公司提供）

期間限定的「喝紅茶花伝療癒系限量好禮天天抽」活動，即起至10月31日期間，凡購買任1瓶「紅茶花伝」飲品，至活動網站登入發票號碼，即抽限量療癒系大禮包、療癒系透明沙發、蓋毯等多項居家好物。