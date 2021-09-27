愛買針對振興五倍券開撒5億元預算推出3項加碼，包括10月8日至11日全館有「振興加倍券 滿千送千」活動，HAPPY GO會員不限支付別消費滿千送千，最高送5000元；還聯合美商街同步加碼「Go購券500元」，可享美食餐飲、運動休閒用品、男女服飾、生活家飾等數十家不同類型店家的滿額現折券，免抽籤消費滿額直接送。10月8日至19日買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電，使用5000元紙本五倍券，單筆達指定門檻，可折抵7000元。

HAPPY GO會員10月8日至11日參加「振興加倍券 滿千送千」活動，單筆每滿1000元送1000元，單筆最高送5000元滿額現金抵用券，內含100元、200元、300元、400元四種面額。此外，10月8日至11日於新北板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店、豐原店和台南店指定6家分店美商街也同步加碼「Go購券500元」，不限支付別單筆滿1000元送美商街「Go購券500元」，總限量10萬張，送完為止。

10月8日至19日有「家電放大五倍券優惠」活動，持紙本五倍券購買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電，單筆消費達指定門檻，可折抵7000元；一次添購指定家電達15萬元，再送Switch或日立吸塵器1元加購券。10月8日至11日同享全館「振興加倍券 滿千送千」活動。