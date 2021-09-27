國民黨主席選舉，候選人張亞中拿下第二高票，敗給朱立倫，不過，在高雄地區，張亞中拿下9221票僅次於朱立倫的9992票，也大超江啟臣在高雄4345票、卓伯源405票。對此，有港媒觀察認為，顯示目前深藍基層已有「張粉」期盼張亞中來高雄經營，不過藍營目前普遍仍以前高雄副市長李四川呼聲最高。對此，高雄市長陳其邁受訪稱「沒有評論」。

國民黨主席選舉塵埃落定，藍軍紛紛高喊團結，朱立倫接掌黨魁後，佈局2022地方選戰已勢在必行，其中以前高雄市副市長李四川在基層呼聲最高，尤其考量「母雞帶小雞」，地方藍軍更希望李四川2022披掛上陣，幫藍軍贏回高雄。未來朱立倫如何回應高雄藍營與民意，近一步弭平本省藍、外省藍的歧見，恐怕都得下一番工夫。

不過，國民黨主席選戰期間，李四川雖低調協助朱立倫在高雄跑攤、爭取支持，但票數開出來後朱立倫僅小贏張亞中771票。代表藍營對於張亞中的論述、敢戰的態度是欣賞的，顯見有深藍支持者對於市長人選開始出現分歧，已有不少深藍選民希望張亞中能來高雄經營。

至於李四川仍對2022閉口不談，個人雖未承認，但似乎也沒把話說死。讓藍軍基層既期待又怕受傷害，勸進聲浪始終沒停。

對於，張亞中選高雄呼聲，陳其邁27日在到美濃區視察運動中心建設基地時說，「沒有評論」。