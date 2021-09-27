中市警局霧峰分局霧峰派出所警員陳世忠，幫忙老人家推輪椅打疫苗，民眾將過程拍照上傳社群網站，要對這員警說聲讚，獲得網友熱烈迴響。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情持續，各地快打站加緊腳步替民眾施打疫苗，中市霧峰區以文圖書館疫苗快打站，日前有位警察熱心的為坐輪椅老人家服務，感動民眾，將過程放上社群網站，要對這位警察說聲「讚」。

台中市霧峰區以文圖書館疫苗快打站，日前為民眾施打新冠肺炎疫苗，有民眾發現以文圖書館的無障礙坡道前，有兩位年長者欲前往在圖書館3樓的疫苗快打站，其中一名長者，吃力的推著另一位坐在輪椅的年長者，緩慢前進，這時一位警察主動上前幫忙，協助將輪椅推去搭電梯，整個過程，都被民眾拍照，並於網路FB社群網站霧峰人俱樂部貼文稱讚。

原來這位警察是霧峰分局霧峰派出所警員陳世忠，他表示當時推輪椅的民眾是74歲的兒子，欲陪伴近百歲的母親前往施打疫苗，他發現該兒子本身就已年邁，動作稍微遲鈍，他只是舉手之勞，幫忙推輪椅而已，若這舉動引起熱烈討論，也希望這善的舉動，能帶動社會正能量的力量，互相和樂相處。

霧峰分局分局長李建興表示，警察為民服務的熱情，彰顯助人為樂精神，警察適時為民眾伸出援手，除了讓民眾感受到霧峰是一個「溫馨、安全、友善」的好地方，也建立警察親民、便民與愛民的良好形象。