桃園市李姓一家三代4家人26日前往大溪區百吉林蔭步道散步，未料李男74歲母親在旅途中不慎被虎頭蜂蟄傷，並引發身體過敏及呼吸急促，一行人緊急開車下山就醫，途經慈湖園區大門時，正好遇見大溪警分局三層派出所警員阮士庭於該處執行交整勤務，於是硬著頭皮向員警請求協助，警方二話不說協助開道，不到30分鐘就抵達國軍桃園總醫院就醫，經過緊急救護後李母也沒有大礙。

李男當下請求警方代叫救護車或護送至就近診所，但員警眼見李男母親因身體過敏且呼吸急促，研判事態緊急，主動告知要為其開道引導至國軍桃園總醫院，請其跟隨巡邏車後面行駛，李母經過診治後身體並無大礙，一家人十分感謝員警主動伸手援助為民服務。

警方提醒，近期疫情舒緩，不少民眾選擇到郊外踏青，時值虎頭蜂活動旺季，應提高警覺，建議登山時 穿著淺色長袖長褲、戴帽子，切記不要擦香水及髮膠、避免吸引蜂群注意。